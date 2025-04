Cisti funzionale comparsa dopo un aborto spontaneo

È abbastanza frequente che dopo una gravidanza che si è interrotta si formi una cisti funzionale: le mestruazioni successive dovrebbero eliminarla.

Cara Stella, è abbastanza frequente, dopo che gli ormoni di una gravidanza (che non è evoluta) hanno sospeso l'attività ipofisaria, che questa rimbalzi, sovrastimolando l'ovaio: la conseguenza è la formazione di una cisti funzionale. Questa cisti dovrebbe scomparire col flusso mestruale, passato il quale farei un'ecografia per sincerarsi che non ci sia più e poter così cercare una gravidanza in piena tranquillità. Cordialmente.

