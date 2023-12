Cisti luteinica dopo un aborto spontaneo: si può concepire ancora?

La presenza di una cisti luteinica esprime un'ottimale ripresa dell'attività delle ovaie: il consiglio è di cercare subito una nuova gravidanza approfittando della condizione propizia.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Stefania, questa cisti luteinica, indica una ottima risposta ovarica, dopo che l’ipofisi, non più soppressa dall’ormone gravidico, ha chiesto all’ovaio di funzionare di nuovo. Le cisti luteiniche dopo l’aborto sono riscontro comune e indicano che l’ovaio è pronto a nuova gravidanza. Alle mie pazienti consiglio di iniziare subito la ricerca di gravidanza a 30 giorni dall’aborto per sfruttare questa ottima ovulazione. Altri colleghi preferiscono che passi qualche mese, ma giustifico la mia opinione sull’evidenza che la natura riprende il suo corso e quindi si riapre una nuova fertilità, nella attesa che questo concepimento possa essere più bilanciato e portare ad un felice decorso gestionale. Con cordialità.

Una domanda di: Stefania A quasi 43 anni ho cercato una gravidanza (la mia prima) arrivata al primo colpo, bigemina monocoriale, ma esitata in un aborto interno all’ottava settimana. La mestruazione mi è tornata dopo 28 giorni dal trattamento farmacologico eseguito con successo. A 14 giorni dopo la mestruazione mi ritrovo un ovaio con cisti luteinica settata di 5×2 cm, e l’altro ovaio con follicolo incistato diametro 2 cm. Ho perso ogni possibilità di ritentare a concepire?

Gli Specialisti Rispondono

Se si aspetta che un bambino di 4 anni non abbia proprio nulla (né tosse né naso che cola) per mandarlo all'asilo, si corre il rischio di tenerlo a casa tutto l'anno. »

Gli Specialisti Rispondono

L'impiego dello speculum non è controindicato in gravidanza, anche se si cerca di evitarlo semplicemente per evitare alla futura mamma una sensazione fastidiosa. »

Gli Specialisti Rispondono

Una certa percentuale di lattanti rigurgita abitualmente dopo i pasti senza che questo sia il sgenale di un problema o interferisca sulla crescita. Solo se il piccolo smette di aumentare di peso (o cresce troppo poco) il rigurgito va considerato un sintomo da non sottovalutare. »

Gli Specialisti Rispondono

Per capire quale possa essere la cura più adatta per controllare una tosse che si protrae per giorni e giorni è prima di tutto necessario focalizzarne l'origine. »

Gli Specialisti Rispondono

Posto che le ragioni di una prescrizione vanno richieste al medico che l'ha effettuata, è senz'altro possibile che in caso di gravidanza in età avanzata, anche senza particolari fattori di rischio, venga indicato l'uso dell'aspirinetta (il Cardirene) per giocare d'anticipo sull'eventuale comparsa di... »