Cisti mediana del collo in bimbo di 10 mesi: che fare?

Una domanda di: Carmen

Salve ho un bambino ora ha 10 mesi, quando aveva 7 mesi siamo stati 12 giorni all’ospedale per questa ciste mediana che abbiamo scoperto solo quando ci hanno ricoverati, per infiammazione e infezione. Lo hanno operato, l’hanno tagliato un pochino per togliere il materiale infetto. Non so come procedere i medici dicono di aspettare per l’intervento l’anno prossimo ad agosto, quando mio figlio avrà 1 anno e mezzo.



Cisti mediana del collo o cisti del dotto tireoglosso. Dalla storia ha avuto una infezione locale drenata chirurgicamente, in fase acuta non è stata asportata la cisti ma solo drenato l’ascesso quindi dovrà subire intervento chirurgico di asportazione e i medici hanno suggerito di aspettare qualche mese per far crescere il collo del bambino e di farlo in estate quando il rischio infettivo per le vie aeree è più basso. La complicanza più frequente sono le infezioni ricorrenti della cisti quindi la decisione di operare dipende dal numero delle infezioni. Più sono frequenti prima va tolta, ma si rimuove sempre quando non infetta. Se ora è tumefatta con cicatrice infiammata potrebbe essere un inizio di nuova infezione locale pertanto la faccia vedere subito per capire se necessario iniziare una cura con antibiotico per bocca, poi alla luce dell’andamento delle infezioni programmeranno la rimozione chirurgica per quando risulterà palpabile ma non infetta. Cari saluti.

