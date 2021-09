Cisti ovariche: sono pericolose?

Buon pomeriggio dottoressa, grazie per le confortevoli parole. In realtà il



Eccomi a lei signora, comincio a temere di non riuscire ad essere per lei motivo di rassicurazione ma di ulteriori preoccupazioni.

Non avendo a disposizione il referto della sua ecografia con la documentazione delle cisti ovariche le posso dire che il trattamento con Kirkos dovrebbe essere anche curativo di queste ultime e che se non le è stato fissato ulteriore appuntamento è perché sono state classificate come formazioni certamente benigne (l’ovaio di una donna in età fertile ha dei follicoli che se maturano e non scoppiano possono diventare delle cisti cosiddette disfunzionali).

Dal momento che lei non sembra ancora a suo agio con l’anello e per monitorare meglio l’efficacia sulla riduzione di numero e volume delle cisti del trattamento che sta seguendo, mi sento di suggerirle di programmare un controllo ecografico a sei mesi di distanza dal precedente per fare il punto sui pro e contro di questa terapia.

Chissà se la mia risposta la soddisfa…lo spero davvero! La saluto cordialmente.



