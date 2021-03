Cistite e gravidanza

Una domanda di: Melissa

A novembre ho avuto un aborto spontaneo per via di un’infezione troppo forte alle urine. Adesso ho riprovato ad avere di nuovo

un bambino ma già dal giorno dopo dal presunto concepimento ho di nuovo la cistite. In pratica ogni volta che vengo a contatto con il liquido seminale mi fa

questo effetto com’è possibile? C’è da specificare che durante il rapporto

anche nei mesi scorsi un po’ ci è andato! Ma nulla di che! Quindi ogni volta

che potrebbe essere iniziata una gravidanza potrebbe anche essersi sviluppata un’infezione.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

ci sono dei punti poco chiari in quanto mi riferisce, per esempio cosa significa che durante i rapporti sessuali un po’ di liquido seminale “ci è andato”? Credo che se lei pensa di aver concepito vada da sé che ci sia stato contatto con il liquido seminale del suo partner. Comunque sia, un’infezione delle vie urinarie, tra cui la cistite, che si può controllare a casa non provoca aborti. Solo gravi infezioni delle vie urinarie, che coinvolgono per esempio reni e ureteri, e richiedono il ricovero ospedaliero e forti dosi di antibiotico potrebbero (!), ma non sempre accade, causare l’interruzione della gravidanza. Una cistite dopo il rapporto sessuale richiede in prima batuta che anche il partner si sottoponga a delle indagini per eventualmente individuare un’infezione. A volte invece può essere una semplice reazione “da contatto”, magari anche dovuta a una modalità troppo vigorosa. Sta di fatto che deve rivolgersi a un urologo per scoprire grazie al suo aiuto come stanno realmente le cose. Stia comunque tranquilla perché anche se fosse iniziata una gravidanza potrebbe proseguire anche con la cistite. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto