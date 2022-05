Cistite in gravidanza

Una domanda di: Una lettrice

Sono alla mia seconda gravidanza, alla 20ma settimana + 2 giorni. Sono sempre stata soggetta a cistiti e anche adesso che sono incinta sembra essere tornata. Tra i sintomi percepiti, oltre alla minzione frequente, ho avvertito dei doloretti al basso ventre, come lievi contrazioni e indurimento della pancia, anche la notte. Questi ultimi sintomi mi hanno dato un po’ di preoccupazione. Sono sintomatiche normali? La mia curante mi ha prescritto antibiotico Cefixoral 400 per 6 giorni. Grazie mille!



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, devo chiederle se per caso ha effettuato un esame e una coltura delle urine? La sua curante l’ha visitata per capire se i “doloretti” e gli “indurimenti siano effettivamente dovuti ad un’infezione delle vie urinarie o ad altro? Senza queste risposte sinceramente non saprei cosa risponderle. Lei scrive a proposito della cistite “sembrerebbe essere tornata”, ma per prescrivere l’antibiotico occorre prima fare una diagnosi che ritengo la sua ginecologa abbia fatto. Per il resto i sintomi caratteristici della cistite sono bruciore alla minzione e necessità di urinare spesso (ma questo’ultimo sintomo è compatibile anche con lo stato di gravidanza). Non saprei che altro aggiungere poiché non ho informazioni sufficienti. Con cordialità.

