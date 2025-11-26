Citomegalovirus e paura del contagio

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/11/2025 Aggiornato il 26/11/2025

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici.

Una domanda di: Barbara
Sono incinta di 26 settimane e ieri assieme a mio marito abbiamo visitato una coppia di amici che hanno un bambino di 11 mesi. Io risulto negativa al Citomegalovirus, quindi non ho preso in braccio o interagito con il bambino, ma il mio partner lo ha preso in braccio due volte e gli ha toccato le manine, che ho notato essere bagnate di saliva. Ho notato che poi mio marito si è toccato la bocca sovrappensiero. Mio marito non sa se è immune o meno al CMV, un contatto di questo tipo può risultare in un suo e di conseguenza mio contagio? È opportuno limitare i baci o i rapporti con mio marito finché non si possa testare? Grazie per ogni chiarimento.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Buongiorno signora, mi pare che lei sia molto sul pezzo sul Citomegalovirus, forse fin troppo!
È vero che questo virus viene eliminato soprattutto dai bimbi piccoli attraverso i liquidi biologici (saliva, feci, urine), ma per esempio sarebbe interessante sapere se questo bimbo di 11 mesi frequenta un asilo nido oppure è a casa accudito dai nonni o dalla babysitter. Immaginando il primo caso, direi che potrebbe avere senso che suo marito effettui un dosaggio degli anticorpi per Citomegalovirus (IgG e IgM) in quanto questo renderebbe le cose più semplici e penso le farebbe apprezzare maggiormente la sua compagnia, senza timore di mettere a rischio il frutto del vostro amore (confermo che questo virus si può trasmettere anche attraverso i rapporti). Una cosa che mi sembra utile segnalare, è che come spesso accade, i bimbi piccoli sono meno sintomatici degli adulti, come se il loro sistema immunitario fosse più capace di affrontare le malattie del nostro. Un classico esempio: i bimbi reggono benissimo la febbre a differenza di noi grandi. Anche con 38 gradi di temperatura un bimbo è capace di giocare quasi come se nulla fosse. Tornando al Citomegalovirus, sono dell'idea che nella remota ipotesi che suo marito lo abbia contratto, immagino se ne accorgerebbe in quanto comincerebbe ad avere sintomi simil-influenzali (febbre, malessere generale, stanchezza, brividi, dolori muscolari…). Quanto a lei, dal momento che è recettiva per il Citomegalovirus, è indicato il monitoraggio mensile degli anticorpi IgG e IgM in modo da riconoscere tempestivamente un'eventuale sieroconversione, prendendo tutti i provvedimenti del caso in termini di ecografie e terapie.
Spero di averle risposto e soprattutto che non dobbiate rimanere nel dubbio a lungo per via di questo fugace contatto con un bambino piccolo...forza e coraggio!
cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Citomegalovirus e paura del contagio

26/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici.   »

Regressione nel linguaggio in un bimbo di 18 mesi: c’è da preoccuparsi?

24/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Giorgio Rossi

Quando si ha il dubbio che il bambino sia interessato da un disturbo del neurosviluppo è opportuno richiedere il parere di uno specialista.   »

Streptococco: può dare febbre nonostante l’antibiotico?

17/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica.   »

Vitamina D: una sua carenza può influenzare la fertilità?

17/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

La vitamina D non serve soltanto per fissare il calcio nelle ossa, ma ha effetti sia sul sistema immunitario (potenzia le difese, come la vitamina C) sia sulla fertilità maschile e femminile.   »

Quale latte a 13 mesi se si smette di allattare al seno?

10/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 