Citomegalovirus e paura di essere stata contagiata prendendo in braccio un bambino

Il Citomegalovirus si trasmette attraverso il contatto diretto con urine, feci, saliva di bambini portatori, quindi non ci sono rischi particolari se ci si limita a prendere in braccio un lattante. In ogni caso, per mettersi tranquille ci si può sottoporre allo specifico dosaggio degli anticorpi.
Una domanda di: Francesca Sono alla 25^ settimana di gravidanza e non sono immune al Citomegalovirus. Ieri, purtroppo senza pensarci, ho preso in braccio il bimbo di 7 mesi che non ricordo se mi ha messo le mani sul viso. Io subito dopo mi sono lavata le mani. Preciso che non va al nido. Ora mi è presa la paranoia di poter correre qualche rischio. Non so bene quali probabilità potrebbero esserci. Grazie. Un saluto.
Elisa Valmori
Salve signora,
sono contenta di poterla rincuorare rispetto a quel che le è accaduto.
Il Citomegalovirus si trasmette attraverso i liquidi biologici, quindi nel caso dei bambini i veicoli possono essere soltanto tre: saliva, feci e urine.
Occorre sicuramente prestare attenzione a lavarsi le mani col sapone dopo il cambio del pannolino (cosa immagino scontata) ed evitare sia il contatto diretto con la saliva (baci sulle labbra/guance) sia con gli oggetti che il bimbo mette in bocca (tipicamente il ciuccio oppure le sue posate a tavola intanto che lo imbocchiamo e magari finiamo noi la sua pappa o ancora i suoi giocattoli o il piano di appoggio del seggiolone...).
Certamente non basta che il bimbo le metta le mani sul viso: avrebbe dovuto anche metterle le mani in bocca!
Poi il fatto che il bimbo non frequenti ancora il nido direi che lo mette al riparo dal contagio: o frequenta comunque dei bimbi piccoli (0-5 anni per intenderci), altrimenti non ritengo abbia modo di contagiarsi: occorre proprio il contatto diretto con i tre veicoli che le illustravo sopra...se va sui mezzi pubblici non rischia di ammalarsi di questa malattia. Chissà se sono riuscita a rassicurarla, lo spero tanto!
In ogni caso è previsto il dosaggio mensile degli anticorpi per Citomegalovirus in gravidanza in caso di paziente recettiva (è a pagamento ma è un esame che ha la sua utilità a mio parere) quindi avrà modo di essere ulteriormente rincuorata ripetendo le analisi ad un mese di distanza dalle precedenti.
Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.
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