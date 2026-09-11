Citomegalovirus e paura di essere stata contagiata prendendo in braccio un bambino

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/09/2026 Aggiornato il 11/09/2026

Il Citomegalovirus si trasmette attraverso il contatto diretto con urine, feci, saliva di bambini portatori, quindi non ci sono rischi particolari se ci si limita a prendere in braccio un lattante. In ogni caso, per mettersi tranquille ci si può sottoporre allo specifico dosaggio degli anticorpi.

Una domanda di: Francesca
Sono alla 25^ settimana di gravidanza e non sono immune al Citomegalovirus. Ieri, purtroppo senza pensarci, ho preso in braccio il bimbo di 7 mesi che non ricordo se mi ha messo le mani sul viso. Io subito dopo mi sono lavata le mani. Preciso che non va al nido. Ora mi è presa la paranoia di poter correre qualche rischio. Non so bene quali probabilità potrebbero esserci. Grazie. Un saluto.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora,
sono contenta di poterla rincuorare rispetto a quel che le è accaduto.
Il Citomegalovirus si trasmette attraverso i liquidi biologici, quindi nel caso dei bambini i veicoli possono essere soltanto tre: saliva, feci e urine.
Occorre sicuramente prestare attenzione a lavarsi le mani col sapone dopo il cambio del pannolino (cosa immagino scontata) ed evitare sia il contatto diretto con la saliva (baci sulle labbra/guance) sia con gli oggetti che il bimbo mette in bocca (tipicamente il ciuccio oppure le sue posate a tavola intanto che lo imbocchiamo e magari finiamo noi la sua pappa o ancora i suoi giocattoli o il piano di appoggio del seggiolone...).
Certamente non basta che il bimbo le metta le mani sul viso: avrebbe dovuto anche metterle le mani in bocca!
Poi il fatto che il bimbo non frequenti ancora il nido direi che lo mette al riparo dal contagio: o frequenta comunque dei bimbi piccoli (0-5 anni per intenderci), altrimenti non ritengo abbia modo di contagiarsi: occorre proprio il contatto diretto con i tre veicoli che le illustravo sopra...se va sui mezzi pubblici non rischia di ammalarsi di questa malattia. Chissà se sono riuscita a rassicurarla, lo spero tanto!
In ogni caso è previsto il dosaggio mensile degli anticorpi per Citomegalovirus in gravidanza in caso di paziente recettiva (è a pagamento ma è un esame che ha la sua utilità a mio parere) quindi avrà modo di essere ulteriormente rincuorata ripetendo le analisi ad un mese di distanza dalle precedenti.
Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

Citomegalovirus e paura di essere stata contagiata prendendo in braccio un bambino

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