Ciuccio caduto in strada e ridato senza lavarlo: ci sono pericoli?

Una domanda di: Annalisa Ho una bambina di 3 mesi, siamo in vacanza, mio marito le ha dato un ciuccio che credo fosse caduto per strada senza prima sterilizzarlo, cosa può accaderle? Temo una qualche patologia grave come meningite o sepsi. È allattata esclusivamente al seno.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Cara signora,

purtroppo non so che dirle se non che dobbiamo augurarci che il ciuccio non sia finito in un ricettacolo di agenti infettivi. Visto che la bambina è allattata al seno il rischio è comunque minimo perché può contare sugli anticorpi presenti nel latte materno. In generale, non occorre sterilizzare il ciuccio ogni volta che lo si offre, ma basta una volta sola ogni 24-48 ore (si può bollire in acqua per 5 minuti oppure immergere nella specifica soluzione sterilizzante). Dopo l'utilizzo e se cade a terra per strada o in casa su un pavimento sporco prima di proporlo di nuovo va invece lavato accuratamente con acqua e sapone e poi sciacquato. Fuori casa è consigliabile avere con sé le salviette igienizzanti messe a punto specificatamente per i succhietti. Tornando a noi, se dovessero comparire nella bambina sintomi come febbre o disturbi gastrointestinali dovrà rivolgersi al pediatra riferendogli l'accaduto. Con cordialità.



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