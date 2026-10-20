Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Se il ciuccio viene rifiutato, può essere sostituito da un altro oggetto consolatorio, come un pezzo di stoffa impregnato dall'odore della mamma.
Una domanda di: Erika Mio figlio di 8 mesi e mezzo ha deciso da un momento all’altro di non volere più il ciuccio che ha sempre preso fin dalla nascita.
Eravamo arrivati quasi ad un addormentamento autonomo con ciuccio e doudou e anche di notte quando si svegliava bastava dargli il ciuccio per farlo riaddormentare. Ora è diventato difficile farlo addormentare perfino in braccio e anche in macchina prima stava tranquillissimo, ora senza ciuccio è un urlo continuo.
Ho notato inoltre una bolla sulla gengiva superiore: credo sia un ematoma da eruzione dentale. Ma può essere tutto collegato? Tornerà ad usare il ciuccio? C’è modo per reinserirlo? Grazie mille.
Leo Venturelli
Cara mamma,
credo anch'io che la dentizione abbia un collegamento con il rifiuto del ciuccio, che dà irritazione sulla gengiva per via dell'attrito a cui la sottopone. Utile per lenire il fastidio che interessa le gengive proporre cibi freddi o tiepidi, nonché eventualmente applicare localmente un prodotto in gel a base di una sostanza antinfiammatoria naturale come, per esempio, l'aloe. Se il rifiuto del ciuccio dovesse realmente essere causato da quello che pensiamo, potrebbe essere che più avanti il suo bambino lo accetti di nuovo. Può anche accadere però che non lo voglia proprio più e che scelga invece altri oggetti consolatori come il doudou o magari un fazzoletto di stoffa o una copertina. Per favorire questa nuova preferenza, se proprio del ciuccio non volesse più saperne, è una buona idea impregnare la stoffa del "prescelto" con l'odore della mamma. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.
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