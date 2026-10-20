Ciuccio: che fare se il bimbo non lo vuole più, ma senza urla e fatica ad addormentarsi?

Una domanda di: Erika

Mio figlio di 8 mesi e mezzo ha deciso da un momento all’altro di non volere più il ciuccio che ha sempre preso fin dalla nascita.

Eravamo arrivati quasi ad un addormentamento autonomo con ciuccio e doudou e anche di notte quando si svegliava bastava dargli il ciuccio per farlo riaddormentare. Ora è diventato difficile farlo addormentare perfino in braccio e anche in macchina prima stava tranquillissimo, ora senza ciuccio è un urlo continuo.

Ho notato inoltre una bolla sulla gengiva superiore: credo sia un ematoma da eruzione dentale. Ma può essere tutto collegato? Tornerà ad usare il ciuccio? C’è modo per reinserirlo? Grazie mille.

