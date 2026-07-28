Clomid in allattamento: si può prendere?

Prima di prendere in considerazione l'impiego del clomid per favorire una nuova gravidanza è opportuno concludere il periodo dell'allattamento.

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Gentile signora, è meglio completare la fase di allattamento, valutare la ripresa del ciclo mensile quindi delle mestruazioni e, nel caso ci fossero le stesse irregolarità precedenti alla gravidanza, si potrà prendere in considerazione l'impiego del clomid. L'allattamento però deve essere concluso. In più, magari prima di rimprendere la stimolazione con clomid si rivaluterà la situazione ormonale. Cordiali saluti.

Una domanda di: Alessia Per concepire il mio primo bambino ho avuto bisogno del clomid. La gravidanza è finita bene e adesso che il mio bambino ha 8 mesi vorrei un'altra gravidanza solo che non mi sono ancora tornate le mestruazioni e non so se le mie ovaie sono fertili. Preciso di avere l'ovaio micropolicistico. Pertanto mi chiedevo se fosse sicuro prendere il clomid in allattamento e senza mestruazioni per aumentare le mie possibilità di gravidanza. Grazie se mi vorrà rispondere.

L'iperinsulinemia è una condizione che rende realmente difficile perdere i chili di troppo, che a loro volta influiscono sul benessere delle ovaie, ma uscire dal circolo vizioso in cui imprigiona si può. E non c'è regalo più bello da fare a se stesse. »

Dalla 6^ settimana in avanti valore delle bete-hCG è poco indicativo in relazione a come evolve la gravidanza. Per sapere se tutto sta procedendo per il meglio serve invece ripetere l'ecografia. »

Il myo-inositolo è una sostanza che può sostenere l'attività delle ovaie, favorendo l'ovulazione e quindi la possibilità di avviare una gravidanza. »

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Nel caso in cui per risolvere un problema dovuto al piercing sia sufficiente medicare il lobo dell'orecchio e, quindi, ricorrere solo a cure locali, non ci sono problemi per la gravidanza. »

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Durante l'allattamento, anche esclusivo, possono sia ritornare le mestruazioni sia verificarsi episodi di spotting (lievi sanguinamenti occasionali). »

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Capita se all'improvviso viene esposto al sole per via di un errore di interpretazione del cervello, che giudica l'esposizione a una fonte luminosa abbagliante un elemento di disturbo che spetta al naso allontanare. »

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Un mancato accollamento di 3 millimetri in genere è destinato a risolversi senza che vi sia bisogno di rinunciare alle vacanze. A patto che le vacanze siano un periodo di rilassamento psicofisico e non impongano strapazzi e fatiche. »

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Le IgM negative ci dicono che la toxoplasmosi non è in atto né è stata sviluppata di recente. Le IgG positive segnalano che si è immuni nei confronti dell'infezione. »

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Anche un unico rapporto sessuale, ovviamente se affrontato nel periodo fertile da una coppia senza problemi di infertilità, può determinare l'inizio di una gravidanza. »

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Non ci sono controindicazioni mediche all'uso degli assorbenti interni fin dalla prima adolescenza. Va tenuto presente, però, che per applicarli correttamente la ragazzina deve imparare a conoscere bene la propria anatomia. »