Clomid in allattamento: si può prendere?

A cura di Alessandro Bulfoni - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 28/07/2026 Aggiornato il 28/07/2026

Prima di prendere in considerazione l'impiego del clomid per favorire una nuova gravidanza è opportuno concludere il periodo dell'allattamento.

Una domanda di: Alessia
Per concepire il mio primo bambino ho avuto bisogno del clomid. La gravidanza è finita bene e adesso che il mio bambino ha 8 mesi vorrei un'altra gravidanza solo che non mi sono ancora tornate le mestruazioni e non so se le mie ovaie sono fertili. Preciso di avere l'ovaio micropolicistico. Pertanto mi chiedevo se fosse sicuro prendere il clomid in allattamento e senza mestruazioni per aumentare le mie possibilità di gravidanza. Grazie se mi vorrà rispondere.

Alessandro Bulfoni
Alessandro Bulfoni

Gentile signora,
è meglio completare la fase di allattamento, valutare la ripresa del ciclo mensile quindi delle mestruazioni e, nel caso ci fossero le stesse irregolarità precedenti alla gravidanza, si potrà prendere in considerazione l'impiego del clomid. L'allattamento però deve essere concluso. In più, magari prima di rimprendere la stimolazione con clomid si rivaluterà la situazione ormonale. Cordiali saluti.

Clomid in allattamento: si può prendere?

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