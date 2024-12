Clomifene: si può sostituire con un altro preparato?

Una domanda di: Valentina

Buonasera, due giorni fa mi hanno tolto due polipi nell’utero. Volevo un consiglio dopo il mese trascorso dall’intervento mi hanno consigliato

l’integratore Clomid già preso in precedenza ma mi risultava pesante. C’è magari qualcosa di più leggero?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il Clomid (principio attivo clomifene) non è un integratore ma un prodotto medicinale che viene utilizzato per favorire l’ovulazione. Lei non riferisce

perché glielo hanno prescritto, non dice la sua età né se è alla ricerca o meno di una gravidanza e neppure se ha già avuto figli. Detto questo, anche se fossi in possesso delle informazioni essenziali per esprimersi, non potrei certo interferire sulla prescrizione del suo ginecologo che, a differenza di me, dà indicazioni con cognizione di causa.

Non facciamo prescrizioni online, meno che mai se si tratta di sostituire un farmaco prescritto da un collega con un integratore. Le consiglio quindi di

confrontarsi con il suo ginecologo spigandogli gli effetti indesiderati a cui va incontro assumendo Clomid (per esempio, nausea, vomito, distensione

addominale) per valutare con lui l’opportunità di sostituirlo con un altro preparato adatto al suo caso. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto