CMV e rischio di trasmissione

Scrivo per questo: ho un bimbo di due mesi e mezzo e mia cognata, che ha appena partorito, è risultata essere positiva al citomegalovirus (per il suo piccolo si sta indagando).

Frequentando lei/casa loro, ci sono rischi di contagio?

Potrei prenderlo anch’io e trasmetterlo al mio bimbo che sto allattando?

Quali precauzioni sarebbe giusto prendere?

Gentile signora,

essere positivi al Citomegalovirs (CMV) può voler dire di avere la sierologia positiva con IgG e/o IgM. Se sono presenti le IgG si tratta di una infezione pregressa senza rischi di trasmettere infezione. Se sono presenti le IgM occorre vedere se ci sono sintomi compatibili e eventualmente la contagiosità si ha per circa 7-10 giorni dalla fine dei sintomi. Con cordialità.

