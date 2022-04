CMV in gravidanza: che fare?

Una domanda di: Lara

Salve sono alla 13esima settimana di gravidanza e sono risultata positiva al citomegalovirus. Valori dna rilevato <3.45×10*1 UI/ml IgG 9.43 U/ml; IgM 112 U/ml. Cosa mi aspetta? Cosa devo fare? La ringrazio.



Sara De Carolis

Gentile Lara, in un caso come il tuo ci sono probabilità non basse che il virus passi al feto e possa determinare dei danni. Dovrai essere valutata in un centro per la diagnosi prenatale. Io lavoro presso il Policlinico Gemelli, dove abbiamo un Day Hospital dedicato alle gravidanze con problemi simili al suo. Se sei interessata, ti potrei fare avere i contatti. Con cordialità.

