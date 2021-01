Coito interrotto e concepimento

Una domanda di: Iris

Ciao a tutti ho avuto un rapporto non protetto sei giorni dopo l’arrivo della mestruazione, con coito interrotto. Lui è sicuro di essere uscito in tempo, non ho messun ritarto ho un ciclo di 30 giorni preciso, ma di solito avevo il seno dolorante 1 settimana prima ora no, devo preoccuparmi? Aiuto vi prego.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Iris,

non so francamente come aiutarla, se non dicendole che occorre aspettare di vedere se la mestruazione arriverà. In caso contrario dovrà fare il test di gravidanza. E’ possibile, infatti, dare inizio a una gravidanza anche con la modalità che lei mi ha riferito (coito interrotto). L’assenza dei sintomi premestruali non può essere considerata un segnale di inizio gravidanza. Mi permetto di consigliarle di ricorrere a una contraccezione sicura: al riguardo può parlarne con il suo ginecologo di fiducia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

