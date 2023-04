Coito interrotto: si può iniziare una gravidanza

Una domanda di: Alice

Ho 23 anni e per la prima volta ho avuto un rapporto sessuale non protette il 9/04. Non è stato un vero e proprio rapporto perché per via del forte dolore (ero molto tesa) ho fatto uscire lui poco dopo ed è venuto fuori di me dopo circa 15/20 minuti. Sto aspettando il ciclo che ancora non è in ritardo ma sono molto in ansia visto che non abbiamo usato protezioni ed io uscivo dal mio periodo fertile, ovulazione il 5/04. La ringrazio ancora se lei riesce a calmare la mia ansia.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Alice, purtroppo non riesco a calmare del tutto la sua ansia per due ragioni. Se fosse certo che lei abbia ovulato il 5, il rapporto del 9 non avrebbe potuto determinare il concepimento perché, come penso lei sappia, il concepimento può avvenire solo il giorno dell’ovulazione e non dopo. Il problema è che non si può stabilire a tavolino il giorno dell’ovulazione, non ci sono calcoli che permettono di individuarlo con precisione quindi non siamo sicuri che non fosse proprio il giorno 9, come lei ritiene, e non invece il 5 o anche il 4 o il sei. A questo si aggiunge che è possibile dare inizio a una gravidanza anche attraverso la sola penetrazione senza eiaculazione all’interno, in quanto a volte nel liquido pre-eiaculatorio può essere presente qualche spermatozoo e per concepire ne basta una solo. Comunque sia, da quello che riferisce non dovrebbero essere tante le probabilità di aver avviato una gravidanza, anche se non lo possiamo escludere con sicurezza. A questo punto per sapere se è cominciata o no non resta che fare il test di gravidanza (va bene quello che si effettua sulle urine) il primo giorno di eventuale ritardo delle mestruazioni (ma magari non ce ne sarà bisogno, perché arriveranno puntualmente). Mi permetto di aggiungere che con l’inizio dell’attività sessuale diventa opportuno decidere per una contraccezione sicura. Diversamente l’intimità di coppia anziché configurarsi come un aspetto piacevole e gioioso della vita finisce inevitabilmente per trasformarsi in una fonte di ansia e paure. Cari saluti.

