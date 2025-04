Col liquido pre-eiaculatorio si può avviare una gravidanza?

Una domanda di: Caterina

Salve, sono una donna di 41 anni, senza particolari problemi di salute, ho già una figlia di 10 anni. Sono consapevole che i rapporti senza precauzioni comportino dei rischi...

diciamo che questo mese ho conteggiato male i possibili giorni fertili. Al giorno 15 ho avuto un rapporto non protetto, in cui l'unico contatto interno è stato con il liquido preseminale (il mio compagno è infatti uscito molto in anticipo). . . I miei cicli sono generalmente di 25/26 giorni, qualche volta 27, ma diciamo che da qualche tempo si sono un po' accorciati...Non mi sembrava di avere muco filante in quel giorno, credo neppure in quello precedente. Nessun altro rapporto precedente, da diversi giorni.

Considerando che siamo entrambi over 40... quante possibilità ci sono di un'eventuale gravidanza? In tutta onestà non era una cosa che avessi in programma... e mi sto terrorizzando per la questione età... La mia prima gravidanza è stata senza intoppi, ma sono trascorsi 10 anni... e ho paura di non essere più abbastanza giovane da poterla affrontare senza grossi problemi...

Vi ringrazio per la gentile attenzione.