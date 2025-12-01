Colazione a 9 mesi: cosa inserire al posto del latte?

Una domanda di: Gessica

Salve, vorrei qualche consiglio per lo svezzamento. Il mio bimbo di 9 mesi mangia 2 pappe al giorno e nel pomeriggio gli offro la frutta e durante il giorno lo allatto (mi ha lasciato il latte in formula). Vorrei qualche consiglio sulla colazione al mattino, perché essendo io al lavoro non so cosa fargli mangiare oltre la frutta. Le pappe sono sempre con brodo vegetale (con trito di patata, carota e zucchina) e aggiungo variatamente carni e farine (di mais e tapioca o cereali alternate). Cosa posso quindi aggiungere? Grazie.





