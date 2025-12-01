Colazione a 9 mesi: cosa inserire al posto del latte?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 01/12/2025 Aggiornato il 01/12/2025

Al mattino, lo yogurt è un'ottima alternativa al latte, meglio se accompagnato da due-tre cucchiaini di crema di mais e tapioca.

Una domanda di: Gessica
Salve, vorrei qualche consiglio per lo svezzamento. Il mio bimbo di 9 mesi mangia 2 pappe al giorno e nel pomeriggio gli offro la frutta e durante il giorno lo allatto (mi ha lasciato il latte in formula). Vorrei qualche consiglio sulla colazione al mattino, perché essendo io al lavoro non so cosa fargli mangiare oltre la frutta. Le pappe sono sempre con brodo vegetale (con trito di patata, carota e zucchina) e aggiungo variatamente carni e farine (di mais e tapioca o cereali alternate). Cosa posso quindi aggiungere? Grazie.


Leo Venturelli
Leo Venturelli

Gentile signora,
al mattino la colazione potrebbe essere a base di yogurt e 2-3 cucchiaini di mais e tapioca oppure anche solo mezza banana da miscelare o da dare in un successivo momento a piccoli pezzi. Nelle pappe alterni la carne a formaggio parmigiano (2 cucchiaini) o crescenza. Anche i legumi come lenticchie decorticate o purea di piselli possono essere dati in alternativa. Pure il pesce magro senza spine può essere usato sempre nella rotazione con altre fonti proteiche. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Vaginosi batterica da Gardnerella: che fare?

01/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Francesco De Seta

Prima di tutto, per essere sicuri che un'infezione vaginale sia dovuta alla Gardnerella occorre eseguire un vetrino con colorazione di gram perché il tampone con la coltura non serve per individuare questo batterio. Dopodiché, se confermato il sospetto, il medico può prescrivere un antibiotico ad hoc....  »

Pillola contro l’endometriosi: l’Augmentin e il Brufen ne diminuiscono l’efficacia?

01/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Antonio Clavenna

È improbabile che l'amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e l'ibuprofene (Brufen) interferiscano sull'azione dei contraccettivi orali assunti sia contro l'endometriosi sia a scopo anticoncezionale.   »

Citomegalovirus e paura del contagio

26/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 