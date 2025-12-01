Colazione a 9 mesi: cosa inserire al posto del latte?

Una domanda di: Gessica
Salve, vorrei qualche consiglio per lo svezzamento. Il mio bimbo di 9 mesi mangia 2 pappe al giorno e nel pomeriggio gli offro la frutta e durante il giorno lo allatto (mi ha lasciato il latte in formula). Vorrei qualche consiglio sulla colazione al mattino, perché essendo io al lavoro non so cosa fargli mangiare oltre la frutta. Le pappe sono sempre con brodo vegetale (con trito di patata, carota e zucchina) e aggiungo variatamente carni e farine (di mais e tapioca o cereali alternate). Cosa posso quindi aggiungere? Grazie.
Leo Venturelli
Gentile signora,
al mattino la colazione potrebbe essere a base di yogurt e 2-3 cucchiaini di mais e tapioca oppure anche solo mezza banana da miscelare o da dare in un successivo momento a piccoli pezzi. Nelle pappe alterni la carne a formaggio parmigiano (2 cucchiaini) o crescenza. Anche i legumi come lenticchie decorticate o purea di piselli possono essere dati in alternativa. Pure il pesce magro senza spine può essere usato sempre nella rotazione con altre fonti proteiche. Cordialmente.
