Colbiocin e Visumidriatic: si possono usare in gravidanza?

La prescrizione di particolari prodotti per uso oftalmico spetta al medico curante dopo attenta valutazione del caso, perché non ci sono studi che ne confermano la sicurezza in gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buon giorno, l'uso in gravidanza dei prodotti non è raccomandato perchè non ci sono dati cui fare riferimento. Si lascia quindi al medico che ha prescritto la terapia la valutazione della eventuale necessità. Cordiali saluti.

Una domanda di: Chiara Mi è stato prescritto dal medico oftalmico colbiocin pomata 1 applicazione 3 volte al giorno per 3 giorni e visumidriatic collirio 1 goccia 2 volte al giorno per 3 giorni con bendaggio compressivo perché ho tutta la cornea graffiata dovuta aa una ciglia finta. Sono alla 11 settimana di gravidanza ho paura ad usare queste cose cosa devo fare? Al telefono non mi rispondono per avere una loro conferma.

Gli Specialisti Rispondono

Gli studi disponibili sull'uso di farmaci cortisonici nel primo trimestre di gravidanza non sono giunti a risultati conclusivi: alcuni hanno osservato un lieve aumento del rischio di labiopalatoschisi, non confermato da altri. Il rischio ipotizzato è comunque legato alla dose impiegata e alla durata... »

Gli Specialisti Rispondono

Il progesterone che viene prodotto in grandi quantità durante la gravidanza è implicato nella maggiore fragilità emotiva che caratterizza i mesi dell'attesa. Saperlo può essere d'aiuto per affrontare meglio le proprie paure, ma quando la situazione è resa più difficile da una depressione sottostante... »

Gli Specialisti Rispondono

Il principio attivo amitriptilina può essere assunro sia nel periodo preconcezionale sia durante la gravidanza. Bisogna però rispettare la dose massima consentita. »

Gli Specialisti Rispondono

Anche se impiegati a dosaggio basso, i cortisonici vanno usati solo in caso di accertata necessità. »

Gli Specialisti Rispondono

I principi attivi sertralina e venlafaxina, utilizzati in caso di depressione, sono sicuri in gravidanza e non lasciano strascichi nel nascituro. »