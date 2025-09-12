Colbiocin e Visumidriatic: si possono usare in gravidanza?
A cura di Luca Rossetti - Dottore specialista in Optometria
Pubblicato il 12/09/2025
Aggiornato il 12/09/2025
La prescrizione di particolari prodotti per uso oftalmico spetta al medico curante dopo attenta valutazione del caso, perché non ci sono studi che ne confermano la sicurezza in gravidanza.
Una domanda di: Chiara
Mi è stato prescritto dal medico oftalmico colbiocin pomata 1 applicazione 3 volte al giorno per 3 giorni e visumidriatic collirio 1 goccia 2 volte al giorno per 3 giorni con bendaggio compressivo perché ho tutta la cornea graffiata dovuta aa una ciglia finta. Sono alla 11 settimana di gravidanza ho paura ad usare queste cose cosa devo fare? Al telefono non mi rispondono per avere una loro conferma.
Luca Rossetti
Buon giorno,
l'uso in gravidanza dei prodotti non è raccomandato perchè non ci sono dati cui fare riferimento. Si lascia quindi al medico che ha prescritto la terapia la valutazione della eventuale necessità. Cordiali saluti.
