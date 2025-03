Colichette in un lattantino: meglio dargli il latte senza lattosio?

Una domanda di: Martina Ci sono pareri contrastanti tra pediatri e non so a chi credere. Il mio bimbo di un mese allattato artificialmente da oltre una settimana soffre di rigurgiti e qualche episodio di vomito (oltre le colichette e gonfiore addominale). Il pediatra sostiene sia un virus influenzale visto che ha anche un rantolio ogni tanto e nasino chiuso quindi proseguire con lavaggi nasali e fare piccoli pasti spesso. Ho sentito un altro parere visto che non ci sono miglioramenti e mi viene detto che il bimbo è intollerante al lattosio ecco perché il vomito, il gonfiore addominale, mal di pancia, rantolio dovuto ai rigurgiti e vomito (muco che rimane)… e mi propone temporaneamente fino a che l’ intestino non sarà maturo (5/6mesi) di somministrare un latte senza lattosio. Non so cosa fare visti questi pareri totalmente contrastanti. Vero che l’intestino deve maturare, maturerà lo stesso anche se gli do un latte senza lattosio? O rischio che poi rimanga intollerante a vita? Grazie.



Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

colichette, gonfiore addominale, pianto, sono tutti segnali tipici di quelle che in pediatria chiamiamo “coliche gassose”. Un passaggio parafisiologico che, pur con ampie variabilità tra bambino e bambino, accomuna tutti i lattanti a partire dalle tre-quattro settimane per cessare, sempre più o meno, dopo i tre-quattro mesi di vita. Disturbi più o meno manifestati da tutti i bambini che non sono espressione né di una specifica malattia, né di un ritardo di maturazione dell’intestino (ma quando mai!”), né il segno di un difetto di attenzione o di cure materne. Al contrario l’eccessiva attenzione e apprensione dei genitori può rappresentare una non indifferente causa amplificante. In altre parole non deve proprio preoccuparsi di nulla se, come ne sono sicuro, il bambino continua a crescere regolarmente. Coerentemente con questo eviti di sentire troppi parerei e interrompa anche la ricerca di interventi improbabili che possono solo peggiorare una condizione veniale e transitoria. Per finire le ricordo anche che rigurgiti e vomiti sono, non solo fisiologici, ma indispensabili per rimuovere l’eccessivo riempimento dello stomaco legato alle relativamente enormi quantità di latte che il lattante deve ingerire in attesa di passare allo svezzamento e quindi ad alimenti solidi, o semisolidi, a volumi più contenuti. In conclusione si goda il suo bel bambino sano che, con rigurgiti, vomitini e colichette, fa niente di più, di quello che ci si aspetta nei lattanti di questa età. Cari saluti.









