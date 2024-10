Collega sottoposto a radioterapia: è pericoloso stargli accanto se si è in gravidanza?

Una domanda di: Federica

Sono alla 20^ settimana e un collega, con tumore al colon-retto, ha fatto radioterapia e chemioterapia pre-intervento.

Come mi devo comportare? Ora è radioattivo? Se sì per quanto dopo l’ultimo trattamento?

Rispetto a pet e scintigrafie c’è rischio? Grazie.



Gentilissima Federica,

ci tengo a tranquillizzarla. Le terapie e le indagini diagnostiche per la patologia che ha colpito il suo collega non lo rendono pericoloso per gli altri, compreso bambini o donne in gravidanza. Il consiglio è di continuare serenamente l’attività lavorativa e, magari, stare anche più vicino al collega malato per dargli conforto in un momento così delicato.

La saluto con cordialità.



