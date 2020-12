Collirio antibiotico: può compromettere l’effetto del vaccino?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, mio figlio di 4 mesi spesso fa cicli con collirio antibiotico poiché ha i condotti lacrimali ostruiti. Ha fatto a poco meno di 3 mesi il primo vaccino in concomitanza con un ciclo di collirio antibiotico ( o forse l’ aveva iniziato poco dopo, non ricordo). Il mese prossimo ha altri due vaccini e verosimilmente dovrà fare ancora un ciclo di antibiotico ( empre per via oculare tramite collirio) di 7 giorni. Questo può essere un problema per il vaccino? Potrebbe il suo sistema immunitario non rispondere adeguatamente e quindi il vaccino non essere efficace? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

no la terapia locale con antibiotico non pregiudica l’effetto del vaccino, ossia non compromette la produzione di anticorpi.

Piuttosto verifichi se riesce ad evitare il ricorso costante alle cure in collirio antibiotico, cercando di intervenire costantemente anche più volte al giorno con la pulizia oculare e contemporaneo con un lieve massaggio ai bordi dell’occhio interessato dalla stenosi del canalino. Con cordialità.

