Collirio con cortisone: ci sono controindicazioni per il vaccino?

Una domanda di: Daniela

Buongiorno, ho una bimba di 14 mesi con gli occhietti rossi: è possibile curarla con il Tobral anche se il 30 Agosto ha un vaccino?

Essendoci del cortisone all’interno del collirio, non comporta nulla?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

non ci sono problemi nel praticare vaccino in corso di cura con collirio per congiuntivite. Il cortisone locale non interferisce con la risposta immunitaria: è il cortisone dato per bocca o intra muscolo che rappresenta una controindicazione transitoria alla vaccinazione. In generale, i colliri al cortisone vann applicati su prescrizione del pediatra. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto