Collo accorciato in 31^ settimana: il parto sarà pretermine?
A cura di Claudio Castagna - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 27/02/2026
Aggiornato il 27/02/2026
Non è possibile prevedere come evolverà la situazione in caso di accorciamento della cervice molto prima della data prevista per il parto.
Una domanda di: Cristina
A 27 settimane più 5 giorni ho avuto perdite di sangue subito diventate marroni. Al ps tutto ok bambino placenta battito ecc e collo 32 mm. Accorciamento del 20%. Dopo 9 giorni dal mio dottore privato collo 29 e io avevo avuto dei leggeri indurimenti alla pancia non dolorosi. Il giorno dopo mi ha fatto andare in ospedale per fare un tracciato senza contraizoni ma collo 27. Ricovero più punture polmoni per il feto piu tocolitici e tampone. Dal quale e emerso ureaplasma urealyticum con carica 10.000 e cura antibiotica, lavande e ovuli. Alle dimissioni collo 29, dopo 9 gionri collo 29 ma sotto sforzo a 27. Tracciato sempre senza contrazioni. Sono tornata a casa con magnesio e due ovuli progesterone e riposo. Ho la prossima visita tra 8 giorni quando sarò a 33 settimane. Nella mia situazione ho possibilità di arrivare almeno fino alla 35/36ma settimana? Il tampone di controllo per il batterio vorrebbero farlo intorno alla 36^ settimana. Aggiungo che nei tamponi di tre mesi fa erano tutti negarivi e non ho avuto nessun rapporto. Inoltre a 29 settimane mi hanno detto che c'è una dilatazione di 8 mm al rene destro del bambino. Anche a 31 settimane era la stessa. E ho liquido tasca massima di 6,5. Hanno detto che va solo controllata ma che è comune nei maschi, ma ho letto che potrebbe richiedere anche interventi: è così? Il bambino a 30 settimane più 6 giorni ha un peso stimato di 1,800 grammi.
Claudio Castagna
Buongiorno signora,
le questioni sono due e diverse. Per quanto riguarda la dilatazione del rene non vedo grandi problemi, comunque la situazione deve essere controllata dopo la nascita. Per quanto riguarda il rischio di parto pretermine al momento la situazione mi sembra abbastanza tranquilla, deve stare a riposo e proseguire la terapia, non è possibile prevedere con una certa precisione come evolverà, bisogna solo tenerla sotto controllo come di certo le hanno detto di fare.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto
Sullo stesso argomento
24/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Claudio Ivan Brambilla
Nell'ecografo non c'è una bilancia, quindi il peso è solo "stimato" ovvero ricavato dalle altre misure. »
24/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
In gravidanza il riposo assoluto non serve, sono solo da evitare la palestra e, in generale, gli sforzi fisici intensi, per il resto è consentita una vita del tutto normale, incluse le passeggiate e i tragitti in auto. »
15/12/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Francesco De Seta
L'infezione genitale da candida contratta nell'ultimo mese di gravidanza sempre correlarsi a un rischio (in realtà molto basso) di infezione neonatale. »
18/08/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professoressa Anna Maria Marconi
La vitamina B12 può essere più bassa rispetto al valore desiderabile in caso di dieta vegana/vegetariana, ma le ragioni possono anche essere altre: spetta al medico curante, che conosce la sua paziente, individuarle. »
28/04/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Massimo Candiani
In gravidanza, ci sono situazioni in cui anche se non c'è da preoccuparsi è utile effettuare controlli più ravvicinati rispetto alla routine. »
Le domande della settimana
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Leo Venturelli
I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
La magnesia si può utilizzare occasionalmente in caso di stitichezza conclamata, tenendo comunque presente che in gravidanza l'attività intestinale rallenta e che, se le feci non sono particolarmente dure, si può anche attendere l'evacuazione spontanea, magari aiutandosi con un microclisma. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
I beta-bloccanti andrebbero sospesi entro la 12^ settimana di gravidanza e non perché causino malformazioni, ma in quanto possono interferire sui meccanismi grazie a cui il feto si adatta all'ipossia senza correre rischi. »
16/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Rosa Lenoci
Una corretta alimentazione può davvero rivelarsi preziosa per stare globalmente bene anche in menopausa. In realtà tutti i consigli dietetici utili dopo il termine dell'età fertile sono preziosi in qualunque periodo della vita. »Fai la tua domanda agli specialisti