Collo accorciato in 31^ settimana: il parto sarà pretermine?

Una domanda di: Cristina

A 27 settimane più 5 giorni ho avuto perdite di sangue subito diventate marroni. Al ps tutto ok bambino placenta battito ecc e collo 32 mm. Accorciamento del 20%. Dopo 9 giorni dal mio dottore privato collo 29 e io avevo avuto dei leggeri indurimenti alla pancia non dolorosi. Il giorno dopo mi ha fatto andare in ospedale per fare un tracciato senza contraizoni ma collo 27. Ricovero più punture polmoni per il feto piu tocolitici e tampone. Dal quale e emerso ureaplasma urealyticum con carica 10.000 e cura antibiotica, lavande e ovuli. Alle dimissioni collo 29, dopo 9 gionri collo 29 ma sotto sforzo a 27. Tracciato sempre senza contrazioni. Sono tornata a casa con magnesio e due ovuli progesterone e riposo. Ho la prossima visita tra 8 giorni quando sarò a 33 settimane. Nella mia situazione ho possibilità di arrivare almeno fino alla 35/36ma settimana? Il tampone di controllo per il batterio vorrebbero farlo intorno alla 36^ settimana. Aggiungo che nei tamponi di tre mesi fa erano tutti negarivi e non ho avuto nessun rapporto. Inoltre a 29 settimane mi hanno detto che c'è una dilatazione di 8 mm al rene destro del bambino. Anche a 31 settimane era la stessa. E ho liquido tasca massima di 6,5. Hanno detto che va solo controllata ma che è comune nei maschi, ma ho letto che potrebbe richiedere anche interventi: è così? Il bambino a 30 settimane più 6 giorni ha un peso stimato di 1,800 grammi.