Collo dell’utero a 31 mm in 28^ settimana: arriverà a termine la gravidanza?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/10/2025 Aggiornato il 03/10/2025

È molto probabile che, con una cervice che nel terzo trimestre è di 31 millimetri, la gravidanza giunga felicemente a termine.

Una domanda di: Virginia
Sono appena tornata dall'ecografia di accrescimento (sono a 28+3). Tutto procede regolarmente, incluse flussimetria e liquido amniotico, la bambina è cefalica e ha un peso stimato di quasi 1 chilo e 300 grammi. All'ecografia transvaginale il collo risulta 31 mm. A inizio gravidanza era 38, un mese fa risultava circa 34. Si sta lentamente accorciando. Questa è la mia seconda gravidanza, primo figlio nato a termine nel 2023 con tc programmato a 38 settimane, collo sui 37 che ha iniziato ad accorciarsi a 35 a 30 settimane e poi a 28 a 34 settimane. Il ginecologo non ha manifestato particolari preoccupazioni, mi ha solo detto di non fare sforzi, non avere rapporti e non sollevare pesi (cosa che mi dice dalla prima gravidanza, perché mi ha operato per cin2 4 anni fa). Io faccio una vita molto rilassata. Se continuo così posso arrivare a termine? O devo mettermi proprio a riposo? Sto già prendendo il magnesio perché mi capita di avere un buon numero di contrazioni non dolorose dal 5 mese (esattamente come successo per la prima gravidanza). Esame urine e tamponi a posto. Preciso di essere molto molto magra (la pancia mi pesa abbastanza).

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Virginia,
secondo me tutto procede in maniera ottimale e giungerà felicemente a termine. Come indicazione alle mie pazienti non chiedo mai riposo ed evitare sforzi perché, secondo me, sono irrilevanti sull’andamento della gravidanza. Ma deve far riferimento al bravo specialista che la sta seguendo perché ha più indicazioni cliniche di quanto possa disporne io. Ci farà sapere se questa previsione positiva si conferma durante l’andamento della gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Aborto interno e mutazione MTHFR

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

L'aborto spontaneo nelle prime settimane di gravidanza dipende quasi sempre da uno sbilanciamento cromosomico dell'embrione e non da una caratteristica relativa alla coagulazione del sangue.  »

Bimbo di otto anni che dice parolacce: che fare?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

Le parolacce potrebbero essere un modo per attirare l'attenzione: nel caso in cui l'ipotesi fosse vera la strategia migliore per contenerle è l'indifferenza. Ci sono inoltre altre cose che è bene sapere sull'argomento.   »

Cardioaspirina e progesterone si possono evitare in caso di distacco?

29/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Non tutti gli specialisti sono d'accordo sull'utilità di prescrivere prodotti medicinali in caso di distacco, tuttavia questo vale a titolo di informazione generale perché di fatto è opportuno che ogni futura mamma dia ascolto alle indicazioni del proprio ginecologo curante.   »

Bimbo di sette mesi che si sveglia spesso di notte: che fare?

23/09/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

C'è un punto situato tra le sopracciglia che, se massaggiato in modo lieve, concilia il sonno del bambino, lo rasserena, lo aiuta a riprendere rapidamente il sonno.  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 