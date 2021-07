Collo dell’utero accorciato: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Melissa

Salve, ieri ho fatto la morfologica sono a 20+4. Il mio bambino sta bene solo che mediante un’eco interna mi è stato trovato il collo del utero accorciato di 24 mm. Il ginecologo mi ha detto riposo assoluto e mi ha dato degli ovuli e delle capsule da prendere, adesso io mi chiedo il collo del utero a 24 mm è troppo corto: mi devo preoccupare?



Gentile signora, il valore di misura della lunghezza cervicale di 25 mm è la soglia per prendere dei provvedimenti come quelli prescritti. Il rischio è quello di un parto che avvenga anzitempo, per cui invece di preoccuparsi (o chiedersi se si deve preoccupare o no), stia attenta alla presenza di altri sintomi come perdite vaginali strane o contrazioni che dovrà subito riferire al suo ginecologo ed esegua scrupolosamente tutti i controlli che le sono stati prescritti. Preoccuparsi, infatti, non serve a niente, seguire con attenzione i suggerimenti dei medici invece aiuta. Con cordialità.

