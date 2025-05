Collo dell’utero accorciato: ci sono rischi?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia

Non è possibile fare previoni su come proseguirà la gravidanza basandosi esclusivamente sulla lunghezza della cervice.

Cara Cristina, io sono tranquillo e ho bisogno di sapere se è la prima o la seconda gravidanza e se ci sono state gravidanze precedenti che si sono concluse a termine, ma fare conto solo sulla misurazione ecografica del collo e non sulla consistenza durante visita ginecologica è riduttivo e rischia di dare informazioni sbagliate. Faccio parte dei medici poco entusiasti degli integratori ma se il suo curante le ha consigliato l'integratore lo prenda perché se ne vede indicazione è giusto che sia rispettata. Cordialmente.

Una domanda di: Cristina Buongiorno, sono alla 29^ settimana + 4 giorni. Dal 22 aprile a oggi il collo dell'utero si è accorciato: so di aver esagerato con i lavori a casa. Mi hanno dato un integratore a base di magnesio e vitamina B6. Sono preoccupata: lei cosa ne pensa?

