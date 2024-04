Collo dell’utero arrossato nel 3° trimestre di gravidanza

Una domanda di: Sara

Sono in gravidanza a 36 settimana + 3 giorni. Ieri mi sono recata al PS per delle perdite anomale liquide (sospetto liquido amniotico) e dunque ho fatto una verifica se il sacco fosse integro. Tutto ok. Durante il test e usando lo speculum la dottoressa ha notato il collo dell’utero un po’ arrossato, (ultimo Pap test negativo 13 mesi fa). Luglio 2023 ho effettuato una sonoisterosalpingografia e il ginecologo mi disse che la cervice uterina era perfetta senza anomalie. Agosto rimango incinta. La ginecologa mi ha fatto preoccupare tantissimo perché mi ha prescritto di fare comunque una colposcopia appena partorito perché potrebbe essere tutto o niente. Ha aggiunto che in gravidanza potrebbe essere normale avere il collo dell’utero un po’ arrossato! È vero che potrebbe essere normale? Vorrei godermi queste ultime settimane di gravidanza serena. Su internet non trovo nulla sull’arrossamento. Non ho perdite ematiche, ho un po’ di leucorrea gravidica, ho dei rapporti sessuali un po’ fastidiosi ma non ho nemmeno la testa per farli serenamente. E a volte ho dei doloretti simili a delle punture (2/3 volte la settimana). Se fosse normale avere un po’ la cervice uterina così mi tranquillizzerei. Fatto sta che a giugno ho il vaccino contro l’HPV e come sempre regolarmente faccio tutti i controlli del caso da quando ho 17 anni ogni 12 mesi. Grazie mille per risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora,

le confermo che in gravidanza il collo uterino è più irrorato dai vasi sanguigni e pertanto assume una colorazione diversa rispetto al normale. Questo potrebbe aver notato la mia collega che infatti le ha anche anticipato che potrebbe trattarsi di reperto di normalità.

Dato che lei si era sottoposta a regolari controlli prima della gravidanza, non sarei preoccupata di patologie a carico della cervice uterina.

Semmai, dato che si era recata al pronto soccorso per perdite liquide (che tuttavia non erano liquido amniotico, fortunatamente!) e dato che avverte qualche fastidio in occasione dei rapporti sessuali, vale la pena che lei effettui un tampone vaginale completo (a giorni immagino abbia in programma anche il tampone vagino-rettale per streptococco Agalactiae) in modo da escludere che questo arrossamento a carico della cervice possa essere causato da una qualche forma di infezione (non di rado la Candida si presenta in gravidanza per via dell’intestino più pigro del solito).

Spero di averla aiutata e soprattutto rassicurata, rimango a disposizione.



