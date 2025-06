Collo dell’utero di 24 mm nella 23^ settimana di gravidanza: che fare?

Una domanda di: Chiara Sono alla mia terza gravidanza e proprio oggi ad una visita di controllo il mio collo dell' utero che un mese fa era di 41mm oggi era di 24mm. Premetto che nella prima gravidanza mi è stato inserito il pessario di arabin a 26 settimane per un collo dell' utero di 0,9mm mentre nella seconda a 20 settimane ho dovuto stare a riposo fino a 37 settimane per un collo dell' utero di 20mm. Il ginecologo mi ha consigliato riposo (non assoluto) mi ha detto di non fare sforzi, di non svolgere i lavori domestici oltre somministrazione di iNatal, difesan (riscontrato ureaplasma urealyticum con tamponi vaginali) e Buscopan al bisogno. Avendo un bimbo di due anni, che però per fortuna frequenta il nido, non riesco proprio a stare ferma. Cosa posso fare più di quanto mi è stato consigliato? Per entrambe le precedenti gravidanze sono arrivata cmq a termine (37+5 e 40+1) quindi il ginecologo è speranzoso ma io vorrei essere rassicurata maggiormente. La ringrazio se risponderà. Cordialmente.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Chiara,

la rassicuro anche io: secondo me giungerà felicemente a termine. Se l'avessi in cura non le chiederei alcun sacrificio rispetto all'attività fisica né darei alcun farmaco.

Però il collega che la sta seguendo ha molte più informazioni di me e quindi la mia voce la rassicura come quella del suo curante ed è lui deve avere l'ultima parola perché, ripeto, ha informazioni cliniche di cui io non dispongo.

Se giunge a termine ci mandi una lettera così possiamo utilizzarla per rassicurare altre pazienti che si trovano nella sua stessa situazione. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

