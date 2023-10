Collo dell’utero di 32 mm: ci sono problemi?

Una domanda di: Alice

Ieri ad un controllo il mio ginecologo mi ha detto che io collo dell’utero accorciato non mi ha detto quanto ma sabato scorso alla morfologica era di 32 mm! Sono a 22+5 e mi ha detto che devo riposare di più! Ora ho paura a fare qualsiasi cosa!!!! Anche perche abito al secondo piano e le scale le devo fare per portare la piccola all’asilo!

Sto evitando qualsiasi tipo di sforzo ma cosa posso e non posso fare? Grazie mille.



Cara signora,

se la cervice è di 32 mm è normale e può fare tutto. Ma il ginecologo che dice che la cervice è corta cosa intende esattamente? E soprattutto come mai non le ha detto la misura? E quando lei gli ha detto della necessità di fare le scale per portare la bimba all’asilo cosa ha risposto? Troppe cose non tornano, per cui il mio consiglio è di cambiare ginecologo e di effettuare un’altra ecografia per tranquillizzarsi e poter continuare serenamente la sua vita abituale. Cordialmente.

