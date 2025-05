Collo dell’utero di 41 mm: cosa si deve fare?

Una domanda di: Claudia

Ho effettuato una visita ginecologica la scorsa settimana a 24 +1 e mi è caduto il mondo addosso...cervicometria 41 mm con iniziale presenza di funneling (non precisate le misure).

La ginecologa mi ha raccomandato riposo assoluto letto / divano, no scale no macchina, due ovuli di progesterone e magnesio. Due giorni fa la contatto per lievi dolori tipo mestruale e mi dice di correre in ospedale. Cervicometria 51 mm con funneling quasi invisibile, collo chiuso e dopo tracciato nessuna contrazione. Il prossimo 20 maggio mi vedrà lei. Sono molto preoccupata per il funneling e mi chiedo se non sia il caso di procedere con un cerchiaggio o un pessario. Grazie in anticipo per la risposta.