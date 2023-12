Collo dell’utero: possono entrarci frammenti di cotone?

Una domanda di: Emiliana

Sono al 6 mese di gravidanza e uso i salvaslip… ho la placenta bassa… stasera il salvaslip si è rotto e quando me ne sono resa

conto ero nelle zone intime piena di cotone …mi sono subito lavata inserendo il dito dentro per sciacquare bene dentro, però ho paura che mi

sia andato a finire un po’ dentro in quando ho messo l’ovulo di progesterone… ho paura di aver fatto qualche danno …



Gentile signora,

il collo dell’utero è chiuso, non possono proprio entrarci frammenti di salva slip neppure nella remota ipotesi in cui si siano spinti fino a

raggiungerlo. Per quanto riguarda la placenta bassa, è troppo presto per stabilire che così resterà fino al termine della gravidanza. A mano a mano

che l’utero aumenterà di volume potrebbe infatti (come spessisimo accade) essere trascinata verso l’alto, comunque lontana dall’orifizio uterino

interno, da cui il bambino deve passare quando nasce. Cordialmente.

