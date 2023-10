Collo dell’utero raccorciato e strapazzi

Una domanda di: Luna

Sì dottoressa, ammetto di essermi strapazzata un po’ con le faccende domestiche.

Più che altro proprio per preparare tutto per la piccolina… Questo perché mi sentivo così bene!

Nessuna contrazione,nessun mal di schiena. A volte dimenticavo anche di essere incinta per quanto mi sentivo in

forma… Sono molto giù di morale, non ho ancora comprato nulla per la bimba…

Avevo in programma di andare dopo la visita, e invece… E soprattutto ho paura che nasca molto prima del previsto…

So che questo potrebbe comportarle dei problemi… Grazie comunque per la sua risposta perché ha speso del tempo per me.

Se vuole la tengo informata dopo il controllo.

Grazie ancora!



Forza e coraggio signora e soprattutto, su col morale!

Lo sa che il detto “cuor contento il Ciel lo aiuta” è fondato scientificamente? Se il tono dell’umore è basso, ne risente anche il sistema immunitario e si è più suscettibili alle malattie.

Non voglio metterle altre preoccupazioni ma solo invitarla a guardare al positivo: ora che ha scoperto di avere il collo raccorciato, stando a riposo per un certo tempo, eviterà di andare incontro a complicanze più serie della gravidanza (il parto prematuro che lei teme è in effetti un problema serio ma fortunatamente bastano un po’ di riposo e di progesterone per scongiurarlo).

In questo periodo sarà come obbligata ad ascoltare la sua pancia e si renderà conto meglio di prima se si dovesse contrarre oppure se rimane sempre bella morbida. A proposito, a volte alcuni colleghi invitano a non accarezzare la pancia per timore di provocare delle contrazioni uterine. Mi pare una raccomandazione un po’ estrema. E’ vero che se si massaggia l’utero tende a contrarsi ma occorre un massaggio molto energico e non certo una carezza delicata come quella che una mamma e un papà sanno fare al loro cucciolo.

Infine, la invito a chiacchierare con la sua piccolina delle sue sensazioni, a sfogarsi liberamente se ha paura o è triste (in gravidanza si piange più facilmente: è un modo anche quello per non tenersi dentro le cose spiacevoli!) e, magari, a farsi regalare in anticipo l’album della nascita per raccontare già di questo periodo un po’ impegnativo di riposo forzato…sarà un’occasione per dare libero sfogo alla sua creatività di mamma e rimarrà come testimonianza per tutta la vostra famiglia.

Un cordiale saluto, vedrà che avrà tempo di prendere i vestitini…o di farseli regalare (per il primo figlio ne arrivano sempre a bizzeffe, non ne parliamo se si tratta di una femmina!). Mi tenga aggiornata.

