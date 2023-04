Collo dell’utero raccorciato in 23ma settimana: che fare?

Una domanda di: Francesca

Sono alla 23 settimana e alla visita mi hanno trovato il collo dell’utero accorciato a 20 mm. Mi curano con progesterone ovuli e integratori e riposo oltre a Monuril per sospetta cistite. Se dopo una settimana il collo è sceso mi ricoverano per somministrazione di cortisone per il feto. Cosa posso fare? Posso aggiungere qualcosa? Ho paura di non accorgermi in tempo delle contrazioni…



Cara Francesca,

le procedure che i colleghi hanno messo in atto sono quelle indicate per la sua situazione.

Molti colli dell’utero si comportano in questo modo e pochi proseguono con un andamento che può portare a un parto prematuro.

Una possibilità da prendere in considerazione è quella di un cerchiaggio del collo dell’utero, ovvero il passaggio di una fettuccia di marsilene nello spessore del collo.

È una procedura piuttosto semplice con rischi minimi di poter ledere l’integrità del sacco amniotico o di innescare contrazioni.

Io sarei tranquillo ma non è possibile visitarla a distanza e la miglior condotta clinica deriva sempre da esame digitale del collo insieme al riscontro ecografico. Mi tenga aggiornato, s elo desidera. Cari saluti.

