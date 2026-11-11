Collo dell’utero raccorciato in 26^ settimana

Una domanda di: Roberta Vi scrivo perché mi trovo in una situazione di grande sconforto e dubbio. Sono incinta a 26 settimane + 1 giorno; ormai tre giorni fa ho iniziato a percepire la pancia molto dura dopo una giornata in cui ho avuto tre evacuazioni (normali, non dissenteria). Oltre alla pancia costantemente dura inizio ad avvertire numerosi indurimenti momentanei non dolorosi, mi reco dunque in pronto soccorso. Il collo è chiuso e posteriore ma di 28 mm (meno di un mese fa misurava 38 mm), dal tracciato si vede irritabilità uterina ma non preoccupante quindi torno a casa con prescrizione di doppia dose di magnesio e ovuli di progesterone. Gli indurimenti continuano e sento fastidio a metà della pancia perciò la notte ritorno al PS: collo stabile a 28 mm e assenza di ACU (attività contrattile uterina n.d.r.). Mi dicono di stare a riposo il più possibile e di stare tranquilla perché non sono contrazioni da travaglio. Il mio problema è che non riesco a rimanere tranquilla perché pur stando sdraiata la pancia rimane dura e a tratti si indurisce di più, soprattutto se mi alzo anche per brevi tappe al bagno. Non capisco cosa sta succedendo al mio corpo, la mia ginecologa mi dice che se non sono dolorose devo stare tranquilla e aspettare la visita di controllo tra 7 giorni ma io non ci riesco. Il bimbo sta bene, lo sento muoversi molto ma questa pancia così mi terrorizza. Ho il terrore di un imminente parto pre-termine ma nessuno in PS era preoccupato per la situazione.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara signora,

la sua cervice ha una misura che si potrebbe definire “borderline” ossia a metà strada tra la normalità e la patologia. Se fosse stata di 25 millimetri, sarebbe stata certamente patologica ma essendo di 28 millimetri possiamo essere fiduciosi e ottimisti che, in assenza di contrazioni uterine (simili ai dolori mestruali o a mal di schiena a livello lombare per intenderci) possa nel tempo ritornare alla misura originaria di 38 millimetri. Anche se può sembrare strano, il collo dell’utero è decisamente elastico non solo al parto ma anche durante la gravidanza e non è infrequente che possa raccorciarsi per esempio in caso di infezione vaginale oppure in seguito a contrazioni uterine, così come ridistendersi e raggiungere una misura di 40 millimetri e anche più. Sono d'accordo dunque sull’indicazione che le è stata data di evitare sforzi fisici e assumere magnesio. Forse ha senso effettuare un tampone vaginale, se non le fosse ancora stato proposto. Quanto al progesterone, da noi in Italia lo si utilizza con molta disinvoltura, mentre in altri paesi (ad esempio il Regno Unito) quasi non lo considerano. In effetti, a questo punto della gravidanza la sua placenta dovrebbe essere diventata ormai esperta nel fabbricarlo autonomamente e quindi è improbabile che lei abbia una vera e propria carenza di questo ormone. Da noi lo si prescrive volentieri, così come un tempo si utilizzava la Vasosuprina per la minaccia di parto prematuro … anche i farmaci possono essere "di tendenza"! Immagino lei sia al suo primo figlio e che non sia così impossibile restare a riposo (non a letto, ovviamente, ma facendo tutto con calma) …dico bene? Anche questo è un'ottima cosa. Quanto all’opportunità di farsi ricontrollare tra una settimana, va benissimo: mi tenga aggiornata. Fermo resta, che se ha contrazioni dolorose o molto frequenti, perdite vaginali anomale (che siano di muco, liquido o sangue) o altri sintomi per lei insoliti, è utile recarsi in un pronto soccorso ostetrico per monitorare il benessere suo e del suo piccolo prima del controllo già fissato. Specialmente alla prima gravidanza, meglio una visita in più che una in meno! Vorrei essere riuscita a rincuorarla, rimango a sua disposizione se desidera.

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