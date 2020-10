Colon irritabile in gravidanza

Una domanda di: Veronica

Volevo un parere rispetto al fatto che ho la pancia piena di aria e non riesco ad espellerla se non raramente…

Spesso mi capita che sento l’aria che si muove, ma arrivando vicino all’uscita, quest’ultima si restringe e non riesco a farla uscire. Subito dopo avverto indolenzimento alla pancia e fitte. Scusate ma non so come spiegarlo meglio. Soffro di colon irritabile e non ho potuto prendere i prodotti a base di carbone attivo perché sono intollerante al lattosio (e non ne ho trovati senza) ed adesso perché sono entrata da poco nel terzo mese di gravidanza. Volevo chiedere, perché mi succede questa cosa e come posso risolvere?

Possibilmente con dei rimedi naturali, compatibili in gravidanza visto che sono incinta. Grazie per la vostra disponibilità.



Paolo Pantanella Paolo Pantanella

Cara Veronica, il colon irritabile non ha una causa precisa e soprattutto non ha una terapia specifica. Esistono decine di possibili cure, del tutto deludenti, fra cui il carbone che, sinceramente, non serve. Magari fosse facile “azzeccare” via mail una terapia per il meteorismo, specie per una donna in gravidanza. Al momento le consiglio di diminuire pane, pasta, pizza e dolci, poi quando avrà partorito vada da un gastroenterologo per una cura personalizzata. Cordialità.

