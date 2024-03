Colorito giallognolo in un bimbo di sette mesi

Una domanda di: Serena

Buongiorno, da circa un mesetto il mio bambino di 7 mesi ha cambiato colorito, prima era bianco ora è più giallo soprattutto il suo naso e l’arcata sopraccigliare, premetto che sclere e mucose sono bianche e che ha fatto esami del sangue in cui la birilubina risultava nella norma… A seguito di un’ influenza risultava solo l’ALT a 96 (5-35) , proprio dopo quest influenza ha cambiato colore. Non so cosa pensare.

Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

a volte un cambiamento del colorito del viso, che appare giallognolo anziché bianco-rosato, non ha alcuna relazione con una malattia né con la convalescenza dalla stessa, ma dipende più banalmente dall’alimentazione. Se abitualment offre al suo bambino carote e zucca è possibile che il giallognolo che riferisce si dovuto a questi due ortaggi ricchi di carotenoidi. I carotenoidi sono pigmenti che hanno la proprietà di diffondersi nel tessuto sottocuteneo conferendo alla pelle un colore caratteristico. La mia ovviamente è solo un’ipotesi, perché non so praticamente nulla del bambino e non ho modo di visitarlo. Se lei pensa che la mia idea possa essere corretta basterà ridurre la presenza dei due ortaggi nelle pappe per superare il problema, in caso contrario dovrà senz’altro consultare nuovamente il suo pediatra per fare il punto della situazione ed eventualmente, sulla base delle considerazioni che il collega farà, ripetere gli esami. Cordialmente.



