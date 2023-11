Colpi di tosse: possono ripercuotersi sul feto?

Una domanda di: Claudia

Sono alla 14^ settimana di gravidanza. Le scrivo perché mi è sorta una preoccupazione. Da circa una settimana ho tosse secca e

stizzosa, che mi porta a tossire molto durante il giorno. Negli ultimi due giorni, durante alcuni attacchi di tosse intensa, ho sentito in

corrispondenza del collo dell’utero una pressione, come se ci fosse qualcosa che spinge verso il basso. Temo che a forza di tossire sia sorto qualche

problema.

Grazie mille dell’attenzione.

Cordiali saluti.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

i colpi di tosse non si ripercuotono sul bambino, il quale è ben protetto dal liquido amniotico che fa da ammortizzatore degli urti. Posto questo, una

tosse stizzosa va comunque sottoposta all’attenzione del medico a cui spetta valutarne l’origine. Può infatti essere conseguenza dell’esposizione a

sostanze irritanti ma può anche essere dovuta a un’infezione virale o batterica. Per lenirla sono utili i suffumigi con acqua calda e bicarbonato

e per renderla meno fastidiosa è di grande aiuto bere molto. L’ideale è l’acqua tiepida, magari addolcita con poco miele. Se nell’arco di

tre-quattro giorni non dovesse passare o se comparissero catarro, febbre, mal di gola diventa opportuno consultare il medico. Tenga presente che la tosse alla lunga può indebolire il pavimento pelvico che è bene che in gravidanza si mantenga tonico ed elastico.

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

