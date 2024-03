Come ci si accorge che l’utero si indurisce?

Una domanda di: Giulia

Sono in gravidanza e mi trovo alla 20^ settimana + 4 giorni. Ho eseguito un’ecografia morfologica con esito positivo, il bimbo sta bene, l’unica cosa che mi è stata detta è che ho un collo dell’utero più corto del dovuto perché misura 33 mm e questa cosa mi ha spaventata e non poco. Tre settimane prima, avevo eseguito una premorfologica e risultava di 36mm. Secondo lei è preoccupante? La Dottoressa si è raccomandata di non fare indurire troppo l’utero, ma quando le ho chiesto se ci fossero cose in particolare che avrei dovuto evitare di fare è stata molto evasiva. Io faccio una vita tranquilla, non faccio sport faticosi ma passeggio col mio cane e vado al lavoro (lavoro vicino casa quindi guido per pochi minuti e svolgo un lavoro sedentario). Posso continuare a fare tutto normalmente? Come mi accorgo se l’utero si indurisce? Dovrei avere delle fitte? Grazie mille per la sua disponibilità.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, in assenza di sintomi (contrazioni uterine oppure prurito intimo o perdite di muco suggestive d’infezione vaginale) la misurazione della cervice uterina che passa da 36 a 33 millimetri non deve preoccuparci e ritengo lei possa continuare a fare la vita tranquilla che mi ha descritto. Magari non è sicura di saper riconoscere le contrazioni uterine? Non è detto che siano troppo dolorose, sa? Si possono riconoscere dalla consistenza della pancia: appoggiando una mano la sentirà soffice se l’utero è rilasciato, viceversa avrà una consistenza marmorea o lignea se l’utero è contratto (questa è la caratteristica dell’utero indurito che la sua dottoressa vuole che lei sappia riconoscere). Sarebbe meglio se possibile non massaggiare l’utero (ma si può accarezzare la pancia delicatamente) per evitare di stimolare le contrazioni uterine. Ad ogni modo, 33 millimetri di collo rientrano a mio avviso nella normalità. Di solito ci allarmiamo se il collo uterino raggiunge i 25 millimetri, quindi nel suo caso sono convinta che, quand’anche dovesse eventualmente proseguire il raccorciamento, saremo comunque in tempo per prendere i provvedimenti più adeguati. Spero di averla rassicurata, tra non molto inizierà a sentire i movimenti del suo piccolo e questo sono sicura che la riempirà di gioia e le darà quotidiana conferma che tutto sta procedendo per il meglio: ve lo auguro di cuore! Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

