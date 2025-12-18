Come faccio a togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

Una domanda di: Nicole

Mio figlio di 1 anno ha sempre avuto un sonno agitato con molto risvegli dato anche dal reflusso. Ora però è completamente svezzato non sembra avere problemi evidenti di reflusso ma continua a svegliarsi molto spesso (con l’asilo ha anche il raffreddore perenne) in più prende 210 ml di latte ar per 3/4 volte a notte, altrimenti non si riaddormenta ma ciò lo porta ad avere problemi di aria intestinale e a dover far la cacca già alle 5/6 del mattino. In più fa adesso fa molta fatica ad addormentarsi, anche di giorno, dobbiamo cullarlo molto, stando in piede, mentre prima si addormentava anche se stavamo seduti o sdraiati accanto a lui. Voglio precisare che sto attenta all’igiene del sonno, alla temperatura, abbigliamento, routine serale ed altro. Come posso diminuire le poppate notturne? Grazie.

