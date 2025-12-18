Come faccio a togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

Una domanda di: Nicole
Mio figlio di 1 anno ha sempre avuto un sonno agitato con molto risvegli dato anche dal reflusso. Ora però è completamente svezzato non sembra avere problemi evidenti di reflusso ma continua a svegliarsi molto spesso (con l’asilo ha anche il raffreddore perenne) in più prende 210 ml di latte ar per 3/4 volte a notte, altrimenti non si riaddormenta ma ciò lo porta ad avere problemi di aria intestinale e a dover far la cacca già alle 5/6 del mattino. In più fa adesso fa molta fatica ad addormentarsi, anche di giorno, dobbiamo cullarlo molto, stando in piede, mentre prima si addormentava anche se stavamo seduti o sdraiati accanto a lui. Voglio precisare che sto attenta all’igiene del sonno, alla temperatura, abbigliamento, routine serale ed altro. Come posso diminuire le poppate notturne? Grazie.
Leo Venturelli
Cara mamma Nicole,
dovrebbe incominciare a diminuire le quantità di latte nella notte, anche diluendola maggiormente con acqa oppure, in alternativa, offrendo solo piccoli sorsi di acqua invece che latte. Anche le coccole associate all' acqua possono servire a indurre il bambino a rinunciare al latte notturno. Comunque sia, come lei ben sa, per eliminare certe abitudini occorre tantissima pazienza. Per il resto, bene il rituale della nanna che comunque è sempre molto utile. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.
