Come fermare lo spotting?

Una domanda di: Elisa

Salve, vorrei sapere come interrompere lo spotting. Prendo zoely da 7 anni. E nell’ultimo periodo ho spotting nelle ultime due settimane prima del ciclo (15esima pillola circa). Ho necessità di interrompere lo spotting per via di una gara che si terrà tra due giorni. Come posso fare?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Elisa,

può provare a prendere due pillole al giorno fino alla gara, ma se lo spotting è già cominciato forse non funzionerà…In generale, le consiglio di parlare con il suo ginecologo del problema, per eventualmente cambiare tipo di pillola.