Come interpretare questa ecografia?

Gentile signora Elisa,

purtroppo dalla sola immagine non è possibile formulare una diagnosi né avrebbe senso: quanto osservato ecograficamente va sempre inserito ed interpretato nel contesto clinico. Nel suo caso specifico è davvero troppo presto per dire come andrà, dobbiamo aspettare e dare tempo alla gravidanza di fare il suo corso. Bisogna aspettare che si formi l’embrione, che si veda il battito del cuore. In questo momento possiamo solo aspettare, tenendo conto che non possiamo fare nulla per modificare il corso degli eventi: in fase così precoce non abbiamo possibilità di intervenire perchè la gran parte degli aborti precoci dipendono da “qualcosa” che non va nell’embrione.

Spero di esserle stata di aiuto.



