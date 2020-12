Come interpreto questi dati?

Una domanda di: Maria Rita

Sono di 12+0.

All’epoca gestazionale 11+0 ho effettuato il prelievo per il bi-test con il

seguente risultato:

Beta HCG 99.7 u/l

PAPP-A 2.42 u/l

Ho 29 anni, sono alta 1,79 e peso 55 chilogrammi.

Nessuna patologia, non prendo nessun farmaco.

Sono in attesa di fare l’ecografia per la traslucenza nucale.

Come posso interpretare i risultati dell’esame del sangue?

Cordialmente.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, i valori plasmatici dei due fattori, scorporati dagli altri dati inclusi nell'algoritmo, incluso lo spessore della plica nucale, non sono interpretabili. Occorre attendere di avere tutto. Con cordialità.