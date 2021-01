Come procede la mia gravidanza?

Una domanda di: Stefania

Vorrei chiederle un giudizio sull’andamento di un’ iniziale gravidanza, per

capire se i dati sono coerenti.

Data dell’ultima mestruazione non chiara purtroppo. Il concepimento dovrebbe essere stato

nell’ultima settimana di novembre.

Test clearblue 13/12: 4/5 settimane

Beta hcg 16/12: 1143

Beta hcg 19/12: 2898

Eco 21/12: camera in sede e sacco vitellino (con inspessimento per abbozzo

embrionario), mi ha datata 6+0

Eco 31/12 (che quindi sarebbe 7+3): sacco vitellino circa 5 mm, embrione 6

mm, battito visibile ma non “auscultabile” al doppler.

L”ansia è dovuta al lavoro a rischio che svolgo, per cui è importante per

me capire se le possibilità sono a favore o no. Mi rendo contro che 6 mm è

poco per 7+4, d’altra parte nella prima gravidanza, andata bene, alla

stessa epoca l’embrione era 3,6 (e lì ero certa delle date).

La ringrazio molto. Le auguro un buon anno.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

purtroppo non posso darle una risposta perché i dati di cui dispongo sono troppo pochi, non posso davvero sbilanciarmi in alcun senso, né in bene né in male. Occorre necessariamente attendere la prossima ecografia, che potrà fare intorno al giorno 8 gennaio, per sapere con sicurezza se la gravidanza sta evolvendo in modo favorevole. Mi tenga aggiornato, cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

