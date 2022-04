Come procederà la mia gravidanza?

Una domanda di: Carmela

Salve dottoressa, ho avuto già 2 aborti. Sono incinta per la terza volta: dovrei essere a 7 settimane +1 giorno (sono irregolarissima). Ieri ho fatto un’eco e

l’embrione era 2,8 mm e battito lento, circa 80. Non ho nessuna speranza che questa gravidanza vada avanti? Preciso che sto benissimo: né crampi né

perdite, solo sintomi di gravidanza, mal di testa, pipì frequente, dolore al seno.

Gentile signora,

effettivamente il quadro non è rasserenante. La misura dell’embrione corrisponde a circa sei settimane e quindi è più piccolo di quello che dovrebbe essere, se siamo sicuri che si tratti di un gravidanza siamo oltre le sette settimane e anche la bradicardia non lascia ben sperare. Sicuramente le avranno programmato una ecografia di controllo che chiarirà la situazione. Sarà il caso di fare degli accertamenti specifici per la poliabortività, se dovesse andare male anche questa gravidanza, per cercare di capire le cause ed eventualmente trovare dei rimedi. Le faccio tanti auguri.



