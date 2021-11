Come procederà la mia gravidanza?

Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Giorgia,

premesso che solo chi ha fatto le ecografie e conosce la sua storia clinica può formulare una diagnosi e quindi dirle che cosa è meglio fare, io posso fornirle alcune informazioni generali che spero possano esserle utili.

Giusto per partire dall’evento peggiore, la maggior parte degli aborti spontanei si verificano nei primi tre mesi: le cause sono molteplici, ma molto spesso non si riesce ad identificare una causa specifica. E’ una sorta di “selezione naturale”. Lo so che è un termine brutto, ma sta a significare che non possiamo farci nulla perché l’embrione/feto ha “qualcosa che non va” e lo sviluppo si arresta. Non abbiamo una terapia da proporre perché la causa dell’aborto è intrinseca nell’embrione/feto e purtroppo non possiamo farci nulla.

In altri casi, purtroppo la minoranza, la causa dell’aborto è una condizione materna su cui possiamo incidere con terapie adeguate.

La presenza di un’area ipoecogena visualizzabile con l’ecografia, tranne casi particolari in cui l’area è molto ampia e circonda completamente la camera ovulare, non è un fattore di rischio di aborto, in pratica che ci sia o non ci sia non cambia l’evoluzione della gravidanza.

Il cosiddetto “distacco coriale” non va confuso con l’aspetto normale che si osserva in ecografia nelle prime settimane. In pratica la camera ovulare è una sfera all’interno della cavità uterina che possiamo immaginare come un cono rovesciato: è evidente che c’è dello spazio libero della cavità uterina non occupato dalla camera ovulare. Una volta, quando ho studiato io, imparavamo che solo a 15-16 settimane la camera ovulare o sacco gestazionale occupa completamente la cavità uterina, per il motivo sopra illustrato della sfera messa all’interno di un cono.

Nessuno può dire ora se la sua gravidanza andrà avanti (come le auguro di cuore), non c’è altro da fare che aspettare cercando di stare il più serena possibile.

Tenga conto che lei sta quasi raggiungendo la fine del primo trimestre (13 settimane e 6 giorni) quando avrà superato il periodo più a rischio.

Un abbraccio.

