Come si calcolano i giorni fertili?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non c'è bisogno di fare molti conteggi, non glielo consiglio, anche se comunque le voglio dire che indicativamente l'ovulazione è a metà ciclo e il periodo fertile inizia circa cinque giorni prima. Il ciclo, preciso, è l'arco di giorni compreso tra la data di inizio di una mestruazione e la data di inizio di quella successiva. Tre rapporti alla settimana per tutto il mese, se la coppia è fertile (ma questo è ovvio) sono sufficienti per concepire e risparmiano lo stress che comporta "rincorrere" i giorni fertili, in quanto farlo spesso priva l'intimità di coppia di spontaneità, la medicalizza e la rende quasi un'attività di tipo meccanico, a discapito dell'armonia e della relazione affettiva. Le ricordo che in una coppia giovane e fertile le probabilità di concepire per ogni ciclo mestruale sono di circa il 20-30 per cento e che possono essere necessari mesi prima di riuscirci. Le raccomando di assumere l'acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: la dose è di 400 microogrammi al giorno. Serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

