Come si collocano i gemelli nell’utero?

Una domanda di: Virginia

Sono incinta di due gemelli. Ho una curiosità.

Come si collocano all’interno dell’utero visto che hanno due sacche amniotiche? O meglio, io li dovrei percepire come uno dal lato della pancia e l’altro più vicino alla schiena oppure sono uno a destra e l’altro a sinistra rispetto al mio ombelico?

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

spiegarle a parole come si potrebbero collocare i gemelli all’interno dell’utero è davvero complicato, e si rischia di fare confusione. Sarà l’ecografia a dirle come sono messi i suoi. In più, illustrazioni al riguardo ne può trovare a centinaia, quindi le consiglio di fare una piccola ricerca nella sezione “immagini” di Google: le figure sono molto più eloquenti delle parole. In relazione ai movimenti e alla zona dell’utero in cui li sentirà, lo scoprirà a breve e le sarà molto facile (a differenza di quello che può essere per me descriverglielo) localizzarli. Tenga presente che a un certo punto lo spazio all’interno dell’utero sarà quasi completamente occupato quindi avvertirà un po’ ovunque la presenza dei bambini. Chi ha avuto sia la gravidanza gemellare sia la gravidanza singola afferma però che non vi è grande differenza tra le due per quanto riguarda la percezione dei movimenti, solo che con i gemelli è leggermente anticipata rispetto a quanto accade con la singola. Con cordialità.

