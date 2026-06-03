Come si fa a capire se l’ovulazione è ancora “buona”?

Una domanda di: Giulia Ho 41 anni ed ho partorito 5 mesi fa. Capoparto dopo 6 settimane con ciclo abbondante. I successivi cicli sono arrivati a 35 giorni, 26 giorni e l'ultimo 29 giorni. Sono sempre stato abbondanti rispetto a prima della gravidanza. L'ultimo è iniziato con spotting marrone ed è durato solo 3 giorni. Controllo sempre la temperatura basale e test di ovulazione ( sempre confermata). Stiamo cercando una nuova gravidanza e mi preoccupano questi cicli irregolari e adesso anche corti. Potrei essere entrata in premenopausa? O si stabilizza il ciclo?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Giulia,

le indico lo schema dei dosaggi utili per capire come sta andando la sua attività ovulatoria. Da quanto mi dice non ho nessuna preoccupazione menopausale ma forse bisogna fare un po' di ordine nel suo meccanismo ovulatorio. Preciso che la maturazione del follicolo ovarico e la fase post-ovulatoria inducono nel sangue importanti modificazioni ormonali che permettono di misurare la qualità del meccanismo ovulatorio. Per misurare la qualità ovulatoria occorrono tre prelievi di sangue: uno in fase mestruale e due dopo l’ovulazione. Il primo prelievo valuta i segnali ipofisari per indurre il reclutamento dei primi follicoli, mentre i due prelievi in fase post-ovulatoria controllano la bontà della risposta ovarica. I prelievi devono essere eseguiti secondo questo schema:

* 1° prelievo: FSH, LH, 17 Beta Estradiolo, TSH, Prolattina, Ca 125, AMH (antimulleriano) da eseguire fra il 3° e il 5° giorno del ciclo mestruale.

* 2° prelievo: Progesterone e Prolattina (tra il 20° e il 23°giorno del ciclo)

* 3° prelievo: Progesterone e Prolattina (da eseguire a distanza di 48 ore dal secondo).

Può eseguire questi prelievi nel nostro studio, previo appuntamento, oppure in un laboratorio che le risulti più agevole, purché il dosaggio del progesterone sia in nanogrammi/millilitri (ng/ml). Sono a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.





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