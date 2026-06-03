Come si fa a capire se l’ovulazione è ancora “buona”?

Per valutare la qualità dell'attività delle ovaie basta effettuare specifici esami del sangue in tre distinte fasi del ciclo mestruale.
Una domanda di: Giulia Ho 41 anni ed ho partorito 5 mesi fa. Capoparto dopo 6 settimane con ciclo abbondante. I successivi cicli sono arrivati a 35 giorni, 26 giorni e l'ultimo 29 giorni.
Sono sempre stato abbondanti rispetto a prima della gravidanza. L'ultimo è iniziato con spotting marrone ed è durato solo 3 giorni. Controllo sempre la temperatura basale e test di ovulazione ( sempre confermata). Stiamo cercando una nuova gravidanza e mi preoccupano questi cicli irregolari e adesso anche corti.
Potrei essere entrata in premenopausa? O si stabilizza il ciclo?
Augusto Enrico Semprini
Cara Giulia,
le indico lo schema dei dosaggi utili per capire come sta andando la sua attività ovulatoria. Da quanto mi dice non ho nessuna preoccupazione menopausale ma forse bisogna fare un po' di ordine nel suo meccanismo ovulatorio. Preciso che la maturazione del follicolo ovarico e la fase post-ovulatoria inducono nel sangue importanti modificazioni ormonali che permettono di misurare la qualità del meccanismo ovulatorio. Per misurare la qualità ovulatoria occorrono tre prelievi di sangue: uno in fase mestruale e due dopo l’ovulazione. Il primo prelievo valuta i segnali ipofisari per indurre il reclutamento dei primi follicoli, mentre i due prelievi in fase post-ovulatoria controllano la bontà della risposta ovarica. I prelievi devono essere eseguiti secondo questo schema:
* 1° prelievo: FSH, LH, 17 Beta Estradiolo, TSH, Prolattina, Ca 125, AMH (antimulleriano) da eseguire fra il 3° e il 5° giorno del ciclo mestruale.
* 2° prelievo: Progesterone e Prolattina (tra il 20° e il 23°giorno del ciclo)
* 3° prelievo: Progesterone e Prolattina (da eseguire a distanza di 48 ore dal secondo).
Può eseguire questi prelievi nel nostro studio, previo appuntamento, oppure in un laboratorio che le risulti più agevole, purché il dosaggio del progesterone sia in nanogrammi/millilitri (ng/ml). Sono a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Non produce alcun vantaggio rincorrere il giorno dell'ovulazione, che non è praticamente mai possibile individuare in maniera precisa "a tavolino". Tre rapporti sessuali alla settimana nell'arco di un mese assicurano la possibilità di concepire, evitando lo stress di cercare di individuare il momento... »
Proporre le verdure insieme al pesce è un’ottima abitudine. Le verdure completano il profilo nutrizionale della pappa, in più aiutano ad accettare il sapore del pesce grazie alla loro naturale dolcezza. »
Le possibili ragioni di un'irregolarità mestruale sono numerose: per individuare quale tra queste è responsabile di un ritardo serve un controllo ginecologico ed eventualmente i dosaggi ormonali che si effettuano con lo specifico esame del sangue. »
Non esiste una cura specifica per le coliche dei piccolissimi, che comunque non sono considerate una vera e propria malattia, infatti non è mai stata dimostra in modo scientificamente convincente l'efficacia dei preparati che di solito vengono utilizzati. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer