Come si manifesta la listeriosi in un bambino?

Una domanda di: Carla Il mio bimbo di otto mesi ha toccato una melanzana non lavata e si è subito messo la mano in bocca ciucciandola. Sono molto preoccupata che possa avere contratto infezioni come la listeria. Quanto tempo devo attendere per capire se ha contratto una qualche infezione? Quali segnali devo sorvegliare nel bimbo? Grazie!



Cara signora,

la listeriosi si manifesta con sintomi simili a quelli dell'influenza: febbre, brividi, malessere generale, dolori muscolari diffusi, nausea e vomito. È in questo momento che si può fare diagnosi mediante uno specifico esame del sangue ed eventualmente somministrare l’antibiotico. Se dovessero comparire i sintomi che le ho indicato dovrà rivolgersi al suo

pediatra. In generale, qualunque manifestazione di malessere importante (vomito e febbre, per esempio) deve essere sottoposta all'attenzione del pediatra. Cordialmente.





